فوز بنغازي الجديدة والاتحاد والأهلي طرابلس في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، حيث فاز «بنغازي الجديدة» على «الأهلي بنغازي» (26-25)، وبقاعة الزاوية جرت مباراتان انتهتا بفوز «الأهلي طرابلس» على «النجمة» (37-14)، و«الاتحاد» على «المروج» (41-18).

واليوم السبت، تنطلق الجولة السادسة بمباراتين بقاعة بنغازي الجديدة، المباراة الأولى تجمع «الهلال» و«الجزيرة»، وتعقبها مباراة «الشرطة» و«النصر»، وغدًا الأحد، تقام بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، مباراتان أيضًا، المباراة الأولى تجمع «الاتحاد» مع «النجمة»، وتعقبها مباراة «الأهلي طرابلس» مع «المروج».