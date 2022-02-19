انتهت عبر قناة «WTV».. المحلة يفوز على السويحلي (4-3) في مباراة مثيرة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق المحلة على السويحلي (4-3)، خلال اللقاء الذي بث عبر قناة «WTV» ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب أبوسليم؛ ليرفع المحلة رصيده في المجموعة الثانية إلى 12 نقطة، بينما ظل فريق السويحلي رابع المجموعة بـ15 نقطة.

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ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية، فعلى ملعب مصراتة يحل أبوسليم ثامن المجموعة الثانية بـ10 ضيفًا على الاتحاد المصراتي خامس المجموعة.

وتم تأجيل مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق لارتباط الفريقين بالمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».