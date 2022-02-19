قناة «WTV» تبث مباراة المحلة والسويحلي في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة المحلة والسويحلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب أبوسليم؛ حيث يستضيف المحلة تاسع المجموعة الثانية بـ9 نقاط فريق السويحلي رابع المجموعة بـ15 نقطة.

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية، فعلى ملعب مصراتة يحل أبوسليم ثامن المجموعة الثانية بـ10 ضيفًا على الاتحاد المصراتي خامس المجموعة.

وتم تأجيل مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق لارتباط الفريقين بالمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».