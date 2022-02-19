عميد بلدية سرت يقدم مكافآت مالية لفريق الخليج بعد الفوز على دارنس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

في خطوة تشجيعية للفريق الأول بنادي خليج سرت الرياضي، قام عميد بلدية سرت مختار المعداني، أمس الجمعة، بحضور رئيس نادي خليج سرت علي الرماش، بمنح مكافآت مالية تشجيعية للاعبي الفريق الأول بنادي خليج سرت.

يأتي هذا بعد التفوق على نادي دارنس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بملعب سرت ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.



وأكد عميد بلدية سرت في كلمته خلال لقاء جمعه مع أعضاء الفريق الأول بحضور اللجنة الإدارية والجمعية العمومية والطاقم الفني والإداري للنادي على أن التكريم يأتي باسم بلدية سرت.

وقال عميد بلدية سرت «التكريم خطوة تشجيعية من شأنها تحفيز اللاعبيين والطاقم الفني لمزيد من بذل الجهد ومزيد من العطاء في قادم المواعيد».

عميد بلدية سرت يقدم مكافآت مالية لفريق الخليج. (فيسبوك)