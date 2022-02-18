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فوز الجزيرة والهلال في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 18 فبراير 2022, 03:06 مساء
فوز الجزيرة والهلال في دوري اليد
فريق الهلال للكرة اليد. (الإنترنت)
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جرت أمس الخميس، بقاعة نادي بنغازي الجديدة مباراتان في الدوري الليبي لكرة اليد.

وانتهت المباراتان بفوز الجزيرة على النصر وبنتيجة (35 / 23)، والهلال على الشرطة بنتيجة (27 / 26).

واليوم الجمعة سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، وتقام بصالة بنغازي فريق بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي، وبقاعة الزاوية ستقام مباراتان، الأهلي طرابلس يلتقى النجمة، والاتحاد يتبارى مع المروج.

وغدا السبت ستنطلق الجولة السادسة بمباراتين بقاعة بنغازي الجديدة، المباراة الأولى تجمع الهلال والجزيرة ويعقبها مباراة الشرطة والنصر.

والأحد ستقام بقاعة 17 فبراير بطرابلس مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد مع النجمة ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع المروج.

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