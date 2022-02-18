ورشة عمل بكلية التربية البدنية عن الفئات السنية لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقيم كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة قسم التدريب الرياضي وعلوم الرياضة، بجامعة بنغازي غدا السبت، ورشة عمل تحت عنوان الجوانب البدنية والمهارية والفسيولوجية للفئات السنية لكرة القدم.

وتقام الورشة بقاعة الكلية بداية من التاسعة صباحًا، وتتضمن عديد المحاضرات القيمة يلقيها عدد من المحاضرين المرموقين من بينها، محاضرة عن الإعداد البدني للفئات السنية يلقيها الدكتور عبدالعزيز امديقش، ومحاضرة عن مكونات الوحدة التدريبية للفئات السنية للدكتور محمد الشيخي.

كما تقام محاضرة عن نمو العظام وعلاقتها بالمراحل السنية، للدكتورة إيمان الصنعاني، ومحاضرة عن التغذية والمكونات الغذائية للاعمار السنية، للدكتور حاتم الشحومي، ومحاضرة التمرينات الرياضية للفئات السنية، للدكتور أحمد الدرسي، ومحاضرة للإعداد المهاري للفئات السنية للأستاذ محمد الشارف وتختتم ورشة العمل بمناقشه عامة.