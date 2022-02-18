اليوم.. 3 مباريات في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الجمعة مع 3 مباريات في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الـ11 بالموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويشهد ملعب سرت، مواجهة بين دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد تشع نقاط، ونظيره خليج سرت المتواجد في آخر الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

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وملعب الجميل سيشهد لقاء الشط والمدينة، وبملعب البلدي الخمس الأولمبى ثان المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة يحل ضيفا على الخمس سابع المجموعة بعشر نقاط.

مباريات السبت

يحل فريق أبوسليم ثامن المجموعة الثانية بعشر نقاط، ضيفا على الاتحاد المصراتي خامس المجموعة، وعلى ملعب أبوسليم المحلة تاسع الثانية بتسع نقاط يستضيف السويحلي رابع الثانية بـ15 نقطة.

يذكر أنه جرى تأجيل مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس، إلى موعد لاحق لارتباط الفريقين في المشاركة بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.