«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختتمت مساء يوم الإثنين أولى مباريات الإياب، الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم موسم (2021 - 2022)، بتسجيل 15 هدفاً في المجموعتين المجموعة الأولى سجلت 13 هدفاً، والثانية سجلت هدفين فقط.

وكانت نتائج هذه المباريات على النحو التالي: في المجموعة الأولى: «التعاون» يفوز على «الهلال» بهدف دون رد، و«الصداقة» يفوز على «شباب الجبل» بنتيجة 3 أهداف نظيفة، والتعادل السلبي يحسم مباراة «الأخضر» أمام نظيره «التحدي»، و«الأهلي بنغازي» يفوز على «خليج سرت» بنتيجة 4 أهداف نظيفة، و«النصر» يفوز على «دارنس» بنتيجة 5 أهداف دون رد. وجاء مجموع أهداف المجموعة الأولى 13 هدفاً.

وفي المجموعة الثانية جرت ثلاثة مباريات فقط في هذا الأسبوع، حيث تم تأجيل مباراة «الاتحاد» مع «أبوسليم»، و«الأهلي طرابلس» و«الشط» بسبب مشاركة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وانتهت مباراة «المدينة» و«الخمس» بالتعادل السلبي وفوز «الاتحاد المصراتي» على «السويحلي» بنتيجة هدف دون رد، وتفوق «الأولمبي» على «المحلة» بنتيجة هدف دون رد. وجاء مجموع أهداف هذه المجموعة هدفين فقط. وجاء مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع العاشر 195 هدفاً، سجل خلال المجموعة الأولى 122 هدفاً، والثانية 73 هدفاً.

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ترتيب المجموعة الأولى:

احتل فريق «الأهلي بنغازي» صدارة فريق أندية الدوري الليبي الممتاز في المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة بـ30 نقطة من عشر مباريات، ويليه «الأخضر» في وصافة جدول الترتيب بـ23 نقطة، و«النصر» 19 نقطة، و«الهلال» 15 نقطة، و«التعاون» 14 نقطة، و«الصداقة» 13 نقطة، و«دارنس» 9 نقاط، و«شباب الجبل» 8 نقاط، و«التحدي» 6 نقاط، و«خليج سرت» 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية:

يحتل فريق «الاتحاد» المركز الأول في جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية، بـ19 نقطة فقط (مع مرعاة تأجيل عدد من مبارياته بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية)، وفريق «الأهلي طرابلس» بـ16 نقطة (مع مرعاة تأجيل عدد من مبارياته بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية)، و«السويحلي» و«الأولمبي» و«الاتحاد» المصراتي 15 نقطة، «المدينة» 12 نقطة، وفريق «أبوسليم» 10 نقاط، وله مباراة مؤجلة، و«الخمس» 10 نقاط، و«المحلة» 9 نقاط، و«الشط» بنقطتين وله مباراة مؤجلة.

ملامح من الدوري الليبي هذا الموسم:

يعتبر فريق «خليج سرت» أضعف خط دفاع في بطولة الدوري الليبي هذا الموسم (2021 - 2022)، بعدما استقبلت شباكه 24 هدفاً خلال عشر مباريات من 7 مباريات خسائر وثلاثة تعادلات، ورصيده 3 نقاط نقاط.

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ويعتبر فريق «الأهلي بنغازي» هو أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن، بعدما حقق العلامة الكاملة بجدول الترتيب بـ30 نقطة، من عشر مباريات ولم يفقد نتيجة أي مباراة، وسجل 22 هدفاً. كما ختم فريق «الأخضر» مرحلة الذهاب بتسجيله 25 هدفاً (أقوى خط هجوم أيضاً)، وبرصيد 23 نقطة. وفريق «النصر» يسجل أكبر نتيجة في الجولة العاشرة (الأولى إياباً)، حيث سجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام «دارنس». وعاد فريق «التحدي» من ملعب «شيخ الشهداء» في مدينة البيضاء بنقطة ثمينة بعد تعادله السلبي دون أهداف أمام فريق «الأخضر».

مباريات الأسبوع الثاني من دور الإياب

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كشفت مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب، بالنسخة الـ«47» من منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية (2021 - 2022). وانطلقت الجولة الثانية إياب (الأسبوع الـ11) يوم أمس الأربعاء لفرق المجموعة الأولى، حيث أُقيمت ثلاث مباريات، حيث واجه «الهلال» نظيره «الصداقة» على ملعب «شهداء بنينا»، ولعب «التعاون» أمام نظيره «الأخضر» على ملعب أجدابيا، وفي اليوم نفسه واجه «شباب الجبل» نظيره «الأهلي بنغازي» على ملعب «شيخ الشهداء».

وتقام اليوم الخميس، الموافق 17 فبراير مواجهة بين فريق «التحدي» أمام نظيره «النصر»، على ملعب «شيخ الشهداء»، قبل أن تقام مباراة أخرى في اليوم نفسه بين فريق «خليج سرت» ونظيره «دارنس»، على ملعب أجدابيا.

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وتقام مباريات فرق المجموعة الثانية في الأسبوع الثاني من إياب الدوري الممتاز، غداً الجمعة، حيث تقام مواجهة بين «المدينة» و«الشط» على ملعب الجميل، ومواجهة بين «الخمس» و«الأولمبي»، على ملعب الخمس.

وتستأنف مباريات الأسبوع الثاني من المجموعة الثانية يوم السبت الموافق 19 فبراير، بمواجهة «الاتحاد المصراتي» أمام نظيره «أبوسليم»، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة بين «المحلة» ونظيره «السويحلي». وفي الأسبوع الثاني تأجلت مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، نظراً لمشاركتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن جميع المباريات ببطولة الدوري الليبي الممتاز، في الموسم الجاري تقام من دون حضور الجمهور.

إحدى مباريات الدوري الممتاز الليبي. (الإنترنت)