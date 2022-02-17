انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملعب «شهداء بنينا»، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره التحدي برباعية نظيفة، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ11) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

لمشاهدة الشوط الأول من مباراة النصر والتحدي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

لمشاهدة الشوط الثاني من مباراة النصر والتحدي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وتبث قناة الوسط (WTV) مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عبر تردد SD 10815 | 27500 | أفقي.

يذكر أن نتيجة مباراة الفريقين في مباراة الذهاب بالدوري الممتاز هذا الموسم، انتهت بفوز النصر على التحدي بهدفين دون رد.