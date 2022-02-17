اليوم.. مباراتان في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الخميس، الجولة الخامسة للدوري الليبي لكرة اليد، بمباراتين بقاعة نادي بنغازي الجديدة.

وتقام المباراة الأولى بين الهلال والشرطة، ويعقبها مباراة النصر والجزيرة.

وغدا الجمعة ستقام ثلاث مباريات، بنغازي الجديدة يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة الزاوية ستقام مباراتان، الأهلي طرابلس يلتقى النجمة، والاتحاد يتبارى مع المروج.

والسبت 19 فبراير، ستنطلق الجولة السادسة بمباراتين بقاعة بنغازي الجديدة، المباراة الأولى تجمع الهلال والجزيرة ويعقبها مباراة الشرطة والنصر.

والأحد ستقام بقاعة 17 فبراير بطرابلس مباراتان أيضا، الأولى ستجمع الاتحاد مع النجمة، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع المروج.