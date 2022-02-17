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طارق حشاد يتحدث عن نجاح اتحاد رياضة الطلاب في تنظيم البطولات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 17 فبراير 2022, 04:06 مساء
طارق حشاد يتحدث عن نجاح اتحاد رياضة الطلاب في تنظيم البطولات
الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد. (الإنترنت)
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قال طارق حشاد، الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، إن الاتحاد نجح بشكل كبير في تنظيم عدة بطولات خاصة بالألعاب الفردية، رغم عدم وجود ميزانية ثابتة للاتحاد وغياب مقر له يمارس من خلاله عمله.

وأوضح طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد الليبي ما زال يعمل رغم غياب التحفيز والتشجيع.

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وأكد أن هناك مشاركات عديدة تتنظر الاتحاد ومنها الأولمبياد العالمي المدرسي في فرنسا، صيف هذا العام، وكذلك البطولة العربية الجامعية لكرة القدم داخل الصالات.

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