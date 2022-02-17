اليوم لقاء الجارين النصر والتحدى في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع مباراة واحدة في الجولة الـ11 ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم، على ملعب بنينا ببنغازي.

وتقام المباراة بين الجارين النصر ثالث المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، والتحدي تاسع المجموعة بـ6 نقاط.

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مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة بملعب سرت دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يحل ضيفًا على خليج سرت المتواجد في آخر الترتيب بـ3 نقاط.

وملعب الجميل سيشهد لقاء الشط في آخر ترتيب المجموعة الثانية بنقطتين والمدينة سادس المجموعة بـ12 نقطة، وبملعب البلدي الخمس الأولمبي ثاني المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة يحل ضيفًا على الخمس سابع المجموعة بـ10 نقاط.