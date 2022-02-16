تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُقيم اليوم الأربعاء، 3 مباريات لفرق المجموعة الأولى، ضمن افتتاج الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

وجمع ملعب أجدابيا فريقي الأخضر أمام نظيره التعاون، وانتهت بفوز الأول بنتيجة هدف دون رد، سجله علي أمادو مع بداية المباراة، وبعدها أضاع الفريقين العديد من الفرص.

- انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

- «الاتحاد» يواصل استعداداته لخوض أولى مبارياته بدور مجموعات «الكونفدرالية»

- لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»

بهذه النتيجة عادل فريق الأخضر بثلاثة نقاط ثمينة، وأصبح رصيده 26 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الأولى، وبقي التعاون بنفس رصيده السابق 14 نقطة.

الأهلي بنغازي × شباب الجبل

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، انتهت مباراة الأهلي بنغازي أمام نظيره شباب الجبل، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة سقط فريق الأهلي بنغازي في أول تعادل له من 11 مباراة، وأصبح رصيده من النقاط 31 نقطة، أما شباب الجبل أصبح رصيده 9 نقاط.

الصداقة × الهلال

وحسم التعادل السلبي مباراة نادي الهلال أمام نظيره الصداقة، بدون أهداف، رغم الفرص التي أضاعها الفريقين.

بهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الصداقة 14 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة الأولى.