«الاتحاد» يواصل استعداداته لخوض أولى مبارياته بدور مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، تدريباته على ملعبه، بعد العودة من معسكره الذي خاضه في تونس خلال الأيام الماضية بقيادة مدربه محمد الكوكي؛ استعدادًا لخوض مباراته الأفريقية.

ويخوض «الاتحاد» مباراته المقبلة أمام «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، يوم الأحد المقبل، على ملعب «شهداء بنينا» في الساعة السادسة مساءً.

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ويلعب «الاتحاد» أمام نظيره «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي في أول مباراة له في دوري المجموعات بعدما تم تأجيل مباراته الأولى إلى 3 مارس المقبل.

وعزز فريق «الاتحاد» صفوفه بعدة صفقات محلية ومحترفين جدد استعدادًا لمنافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والدوري الليبي الممتاز.