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لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 فبراير 2022, 07:08 مساء
لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»
إدارة «الاتحاد» تعلن التعاقد مع اللاعب حسام بن علي. (الإنترنت)
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تعاقد مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، مع النجم التونسي حسام بن علي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، قادمًا من «النجم الساحلي» التونسي.

وجاء التعاقد مع حسام بن علي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ«الاتحاد»، في بطولة الدوري الممتاز، حيث إنه لن يستطيع المشاركة مع فريقه بـ«الكونفدرالية» الأفريقية بسبب إغلاق القائمة.

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وقال حساب «الاتحاد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الصفقة، «من تونس الشقيقة كانت صفقتنا الجديدة... حسام بن علي مرحبًا بك في قلعة باب بن غشير، حيث المجد والتاريخ». 

ويبلغ حسام بن علي من العمر 25 عامًا، وقد سبق أن مثل صفوف فريق ناديي «الصفاقسي» و«النجم الساحلي» في الدوري التونسي.

وشارك الوافد الجديد في التدريبات مع فريق «الاتحاد»، الذي لديه مباراة مهمة في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل، أمام فريق «أورلاندو بيراتس» بملعب «شهداء بنينا» الساعة السادسة مساءً.

ويتصدر «الاتحاد» مجموعته في الدوري اللييي برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن «الأهلي طرابلس» صاحب الترتيب الثاني.

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