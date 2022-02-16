قناة «WTV» تبث مباريات الدوري الليبي على الترددين (SD) و(HD).. بدءا من اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة «WTV» إمكانية نقل مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم اعتبارًا من اليوم الأربعاء على الترددين (SD) و(HD).

ويتجدد الموعد، الأربعاء، مع ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى في بداية الجولة الحادية عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب بنينا ببنغازي، الصداقة خامس المجموعة برصيد 14 نقطة يحل ضيفًا على الهلال رابع المجموعة بـ15 نقطة.

على ملعب أجدابيا، التعاون خامس المجموعة بـ14 نقطة يستضيف الأخضر ثاني المجموعة برصيد 23 نقطة، وعلى ملعب البيضاء شباب الجبل ثامن المجموعة بـ8 نقاط يتبارى مع متصدر المجموعة الأهلي بنغازي برصيد 30 نقطة.

غدًا الخميس 17 فبراير، على ملعب بنينا سيشهد لقاء الجارين النصر والتحدي، وعلى ملعب أجدابيا سيجمع اللقاء دارنس وخليج سرت.

الجمعة 18 فبراير، سيشهد ملعب الجميل، لقاء الشط والمدينة، وبملعب البلدي الخمس الأولمبي يحل ضيفًا على الخمس.

السبت 19 فبراير، أبوسليم يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي، والمحلة يستضيف السويحلي على ملعب أبوسليم.

وجرى تأجيل مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق لارتباط الفريقين بالمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».