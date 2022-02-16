انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريق شباب الجبل والأهلي بنغازي بدون أهداف، في مباراة بثتها قناة «WTV»، واقيم اللقاء على ملعب البيضاء، ليرفع شباب الجبل رصيده إلى 9 نقاط بينما متصدر المجموعة الأهلي بنغازي وصل إلى 31 نقطة.

وكاد الأهلي بنغازي يتعرض لأول خسارة له في الدوري هذا الموسم، عندما احتسبت ضده ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن المباراة لكنها جاءت في القائم ويخرج كل فريق بنقطة وحيدة.

وتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى في بداية الجولة الحادية عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

لمشاهدة تسجيل مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

وكانت نتيجة لقاء الإياب في ملعب شهداء بنينا، حقق فريق الأهلي بنغازي فوزه الثاني في الدوري على حساب فريق شباب الجبل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

على ملعب بنينا ببنغازي، الصداقة خامس المجموعة برصيد 14 نقطة يحل ضيفًا على الهلال رابع المجموعة بـ15 نقطة، وعلى ملعب أجدابيا، التعاون خامس المجموعة بـ14 نقطة يستضيف الأخضر ثاني المجموعة برصيد 23 نقطة.