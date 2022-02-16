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3 مباريات في دوري السلة السبت المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 16 فبراير 2022, 02:40 مساء
3 مباريات في دوري السلة السبت المقبل
الجزيرة زوارة في منافسات السلة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، دكتور وليد المرغني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة ستستأنف مجددا، بعد مشاركة منتخب السلة في بطولة المنتخبات العربية.

وأضاف المرغني أن الاستئناف سيكون السبت المقبل 19 فبراير، وسيشهد إقامة ثلاث مباريات، فعلى قاعة قرطبة بطرابلس، المدينة يلتقي الجزيرة، ويعقبها اليرموك مع منتخب الشباب، وبقاعة المرج السلفيوم يستضيف التحدي.

الأحد 20 فبراير، النصر يلتقي مع منتخب الشباب1، والإثنين 21 فبراير، منتخب الشباب 2 يلتقي الأولمبي، والخميس 24 فبراير، الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس بقاعة نادي الإشعاع بمدينة زليتن، والجمعة 25 فبراير الهلال يلتقي الأهلي بنغازي.

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