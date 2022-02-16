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كأس وذهبية السلة العربية تنتظر إما تونس أو لبنان.. وبرونزية بين الجزائر والصومال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:28 صباحا
كأس وذهبية السلة العربية تنتظر إما تونس أو لبنان.. وبرونزية بين الجزائر والصومال
منافسات بطولة السلة العربية. (فيسبوك)
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يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، بإقامة آخر مباراتين بقاعة نادي النصر الإماراتي.

المباراة الأولى لتحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية وتجمع منتخبي الجزائر والصومال، ويعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وتجمع منتخبي تونس ولبنان.

تأهل لبنان
منتخب لبنان تأهل على حساب الصومال، الربع الأول من المباراة شهد ندية وتقاربا في النتيجة، وانتهى بتقدم لبنان بفارق سلة واحدة (24-22)، وفي الربع الثاني تواصلت الإثارة وأضاف لبنان 24 نقطة مقابل 19 للصومال ليتقدم لبنان في نهاية الربع الثاني (48-41).

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وفي الربع الثالث أضاف لبنان 20 نقطة مقابل 13 للصومال، ليصل الفارق إلى 14 نقطة (68-54) وواصل لبنان تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (87-72).

وصول تونس
تأهلت تونس على حساب الجزائر، الربع الأول من المباراة انتهى لصالح تونس بفارق عشر نقاط (24-14) وفي نهاية الربع الثاني وصل الفارق إلى 18 نقطة لصالح تونس (47-29).

وفي الربع الثالث قلصت الجزائر الفارق إلى 12 نقطة بتقدم تونس (61-49)، وواصلت تونس تقدمها وانهت المباراة لصالحها (74-60).

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