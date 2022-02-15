مسابقات الاتحاد الليبي لكرة اليد تقدم مباريات الأسبوعين الخامس والسادس على تلك الملاعب في هذا التوقيت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد مواعيد مباريات الأسبوعين الخامس والسادس من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد.

الانطلاقة الخميس 17 فبراير بمباراتين، بقاعة نادي بنغازي الجديدة، المباراة الأولى ستجمع الهلال والشرطة، ويعقبها مباراة النصر والجزيرة.

والجمعة 18 فبراير ستقام ثلاث مباريات، بنغازي الجديدة يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة الزاوية ستقام مباراتان، الأهلي طرابلس يلتقي النجمة، والاتحاد يتبارى مع المروج.

مباريات الجولة 6

السبت 19 فبراير، ستقام بقاعة بنغازي الجديدة مباراتان، الهلال يلتقي الجزيرة، ويعقبها مباراة الشرطة والنصر.

الأحد 20 فبراير، ستقام مباراتان أيضا بقاعة 17 فبراير بطرابلس، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد مع النجمة، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع المروج.