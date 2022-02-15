7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى (إياب) من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، بإقامة سبع مباريات، موزعة على الملاعب الآتية:

ملعب البيضاء، سيشهد لقاء القيروان متصدر المجموعة الثانية بـ13 نقطة مع المختار سابع المجموعة برصيد ست نقاط، والمراقب عبدالله الشاعري.

وبالملعب الجانبي ببنغازي، يلتقي السد سادس المجموعة الرابعة برصيد نقطتين مع بنغازي الجديدة خامس المجموعة برصيد أربع نقاط، والمراقب جمال العريبي.

وفي المجموعة السادسة، ستقام مباراتان، الترسانة خامس المجموعة برصيد ست نقاط يستضيف الملعب الليبي رابع المجموعة بست نقاط، والمراقب السنوسي خير، وعلى ملعب شهداء عبدالجليل اليرموك ثالث المجموعة ـسبع نقاط يلتقي النصر زليتن سابع المجموعة برصيد خمس نقاط، والمراقب طارق أبوسهمين.

والمجموعة السابعة، تشهد اليوم الثلاثاء، إقامة ثلاث مباريات، على ملعب الزاوية أساريا متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة يستضيف صقور العلالقة سابع المجموعة برصيد ثلاث نقاط، والمراقب كمال نوير.

وترهونة سادس المجموعة بأربع نقاط يستضيف الطلائع خامس المجموعة برصيد سبع نقاط، والمراقب عبدالباسط كريفة، والفالوجا رابع المجموعة برصيد ثماني نقاط يحل ضيفا على المجد ثالث المجموعة بثماني نقاط، والمراقب محمد باكير.