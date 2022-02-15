«الأسود» يطمئن الجماهير على رئيس المدينة السابق

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طمأن علي الأسود نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، الجمهور الرياضي على صحة رئيس نادي المدينة السابق أبوبكر كعبور، والذي ترأس نادي الجزيرة، وتولي منصب نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال النجم المعروف الإداري واللاعب والمدرب السابق علي الأسود، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» أن كعبور يتماثل للشفاء وصحته جيدة بعد وعكة الزامته الفراش لعدة أسابيع، مؤكدا أن الوسط الرياضي يتابع حالته وهو الشخصية التي قدمت الكثير للرياضة.

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