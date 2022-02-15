Atwasat

«الأسود» يطمئن الجماهير على رئيس المدينة السابق

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 15 فبراير 2022, 12:19 صباحا
«الأسود» يطمئن الجماهير على رئيس المدينة السابق
علي الأسود نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق ورئيس نادي المدينة السابق أبوبكر كعبور.(الإنترنت)
alwasat radio

طمأن علي الأسود نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، الجمهور الرياضي على صحة رئيس نادي المدينة السابق أبوبكر كعبور، والذي ترأس نادي الجزيرة، وتولي منصب نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. 

وقال النجم المعروف الإداري واللاعب والمدرب السابق علي الأسود، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» أن كعبور يتماثل للشفاء وصحته جيدة  بعد وعكة الزامته الفراش لعدة أسابيع، مؤكدا أن الوسط الرياضي يتابع حالته وهو الشخصية التي قدمت الكثير للرياضة.

- علي الأسود يكشف ما قدمه علي الكميشي للأهلي طرابلس
- الأسود يطرح أسئلة جديدة في مشوار قانون الرياضة بعد وصفه بـ«الرائع»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة ...
بيراميدز يقلب الطاولة على الأهلي طرابلس ويفوز (2-1) في «الكونفدرالية»
بيراميدز يقلب الطاولة على الأهلي طرابلس ويفوز (2-1) في ...
لبنان × الصومال.. الجزائر × تونس في السلة العربية وحضور مميز للساروي بعد وداع ليبيا
لبنان × الصومال.. الجزائر × تونس في السلة العربية وحضور مميز ...
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة ...
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي...
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل ......
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة ......
المزيد
«الأسود» يطمئن الجماهير على رئيس المدينة السابق
«الأسود» يطمئن الجماهير على رئيس المدينة السابق...
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»...
المهاجم الدولي المغربي «بنحليب» ينضم للأهلي بنغازي رسميا
المهاجم الدولي المغربي «بنحليب» ينضم للأهلي بنغازي رسميا...
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع ......
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط