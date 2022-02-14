بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر إدارة التنمية المستدامة، ثلاث حافلات لأندية كل من «الصداقة» بشحات و«الأفريقي» بدرنة و«الصقور» بطبرق، وذلك بحضور المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة، ومختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة، وبحضور رؤساء ومندوبي الأندية المذكورة.

وجاء دعم الأندية، في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط لقطاع الشباب ودعم الأندية والنشاط الرياضي صاحب القاعدة الشعبية العريضة، وتعزيز الدفع نحو مزيد الاستقرار.

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وقال المهندس مصطفى صنع الله: «نحن سعداء جدًّا بتقديم هذه المبادرة البسيطة لبعض أنديتنا الرياضية، التي تحتاج لبعض الدعم لاستمرارها في أداء رسالتها السامية، والاهتمام بالشباب والنشاط الرياضي، وإبعاد الشباب عن الفراغ، واستغلال طاقة الشباب في الطريق الصحيح، وأهمية النشاط الرياضي، وخلق جيل صحي مثقف ومحصن ضد الظواهر الهدامة».

برامج دعم الأندية

وأوضح رئيس المؤسسة: «إننا أكدنا على عدد من شركائنا الأجانب ضرورة الانخراط في برامج دعم الأندية من خلال عقود الرعاية، وأن القادم أفضل إن شاء الله».

من جانبهم عبر السادة رؤساء ومندوبو الأندية عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة الوطنية للنفط، وعلى رأسها المهندس مصطفى صنع الله على الاهتمام والدعم التام للأندية الرياضية، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل سابقة في تاريخ الأندية الليبية بتلقيها الدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، وعبر إدارة التنمية المستدامة، كانت أعلنت أن العام 2022 سيكون عامًا للشباب والرياضة، وستقوم خلال هذه السنة بالتركيز على برنامج دعم الأندية الرياضية والنشاط الرياضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم 3 حافلات لأندية كل من «الصداقة» بشحات و«الأفريقي» بدرنة و«الصقور» بطبرق لدعم النشاط الرياضي.. (الإنترنت)

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم 3 حافلات لأندية كل من «الصداقة» بشحات و«الأفريقي» بدرنة و«الصقور» بطبرق لدعم النشاط الرياضي.. (الإنترنت)