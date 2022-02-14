المهاجم الدولي المغربي «بنحليب» ينضم للأهلي بنغازي رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المحترف المغربي المهاجم الدولي، محمود بنحليب، إلى ناديه الجديد الأهلي بنغازي، استعدادا للدخول في أجواء التدريبات، والاستعداد لمواجهات دور الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بحسب ما كشفته صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».



سبق وأعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي التعاقد مع المحترف المغربي المهاجم محمود بنحليب الذي كان يلعب في صفوف الرجاء المغربي منذ العام 2015 وأنهى ارتباطه مع الفريق في آخر أيام «الميركاتو الشتوي».

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت أيضًا مع لاعب الوسط الجزائري رشيد آيت عثمان، الذي سيعزز وسط ميدان الفريق، في صفقتين من العيار الثقيل.