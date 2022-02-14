«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد ومراقبة مباريات الأسبوع الأول إياب لفرق مسابقة الدرجة الأولى والذي يتضمن 22 مباراة في المجموعات السبع جاءت على النحو التالي:

المجموعة 1

ستقام الأربعاء 16 فبراير ثلاث مباريات على ملعب فارس، الأمل يلتقي المهدية، والهلال يلتقي النهضة، والمراقب خالد الصيد، والمراقب عبدالقادر الليفاوى، والقرضابية يستضيف الشرارة، والمراقب عمر الكشكري.

المجموعة 2

تنطلق مبارياتها غدا الثلاثاء على ملعب البيضاء بمباراة القيروان والمختار، والمراقب عبدالله الشاعري.

والخميس 17 فبراير، ستقام ثلاث مباريات، على ملعب البيضاء، الأفريقي يلتقي النسور، والمراقب أحمد البوعيشي، وعلى ملعب طبرق، الصقور يستضيف الأندلس، والمراقب محمد الزلاوي، وعلى ملعب مدينة القبة، البرانس يتبارى مع المختار، والمراقب ميلود الورفلي.

المجموعة 3

المجموعة الثالثة تنطلق مبارياتها الأربعاء 16 فبراير، على الملعب الجانبي ببنغازي بمباراة الوحدة والسواعد، والمراقب طارق الجهاني.

والخميس 17 فبراير، ستقام مباراتان، نجوم بنغازي يلتقي الأنوار على الملعب الجانبي، والمراقب فتحي البرغثي، ووفاق أجدابيا يستضيف شمال بنغازي، والمراقب صالح إدريس.

المجموعة 4

المجموعة الرابعة تنطلق مبارياتها غدا الثلاثاء، بمباراة على الملعب الجانبي، بمباراة السد وبنغازي الجديدة، والمراقب جمال العريبي.

والجمعة 18 فبراير ستقام مباراتان على الملعب الجانبي، النجمة يلتقي نجوم أجدابيا، والمراقب عبدالعزيز الشريف، والمروج يستضيف الطيران، والمراقب آدم أبوحليقة.

المجموعة 5

المجموعة الخامسة تنطلق مبارياتها الأربعاء 16 فبراير بثلاث مباريات على ملعب نادي شهداء عبدالجليل، بمباراة الشرطة ووفاق صبراتة، والمراقب ناصر المهدي، وملعب أبوسليم سيشهد لقاء الجمارك والبشائر، وعلى ملعب الترسانة سيجمع اللقاء بين الوحدة وأبي الأشهر، والمراقب محمد الزوبيك.

المجموعة 6

وفي المجموعة السادسة ستقام غدا الثلاثاء مباراتان، الترسانة يستضيف الملعب الليبي، والمراقب السنوسي خير، وعلى ملعب شهداء عبدالجليل اليرموك يلتقي النصر زليتن، والمراقب طارق أبوسهمين.

والأربعاء 16 فبراير ملعب الزنتان سيشهد لقاء الشروق وضيفه المستقبل، والمراقب عبدالله المنصوري.