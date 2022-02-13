الآن: بيراميدز 2-1 الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دخل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي طرابلس مواجهة بيراميدز بتشكيل متوازن، وتقدم محمد الطبال للأهلي طرابلس قبل أن يتعادل إسلام عيسى لبيراميدز، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز.

تشكيل الأهلي طرابلس مكون من: محمد نشنوش وأحمد التربي ومنصور رزق وعلي معتوق ومحمود عكاشة وأيوب عياد ومحمد الفقية ومحمد الطبال ومحمد المنير ومؤيد جدور وصالح الطاهر.

سبق وكشف التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس قائمة تضم 21 لاعبًا قبل مواجهة فريق بيراميدز المصري، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح دور المجموعات بـ«الكونفدرالية».



انطلقت المباراة، وضمت القائمة: في حراسة المرمى، محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع: محمد المنير وجهاد الأشهب وأحمد التربي ومنصور رزق ومحمود عكاشة ومأب شكري وعلي معتوق.



في خط الوسط: امحمد مفتاح ومحمد الترهوني ومحمد الفقية وأيوب عياد وأبوعرقوب ومؤيد جدور، وفي الهجوم محمد الطبال ومحمد أبوزريق شرارة وأنيس السلتو وصالح الطاهر ومحمد معتز أبوشينة ومعتز المهدي.

واستبعد المدرب التونسي عبدالله العرفي ونور الدين القليب وأحمد القديري وعبدالله الشريف.