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سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 13 فبراير 2022, 06:52 مساء
سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مباراة لمنتخب ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة. (فيسبوك)
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حقق المنتخب الصومالي مفاجأة وتأهل إلى الدور نصف نهائي لبطولة المنتخبات العربية لكرة السلة المقامة في الإمارات، بعد الفوز على منتخب ليبيا بفارق أربع نقاط.

وتسبب المجهود المبذول من المنتخب الليبي خلال مبارياته الثلاث السابقة في ترجيح كافة المنتخب الصومالي، مما كان له أثر سلبي على الناحية البدنية في مباراة اليوم الأحد.

أيضًا خروج صانع ألعاب منتخب ليبيا محمد الساعدي لارتكاب خطأ متعمد في بداية الربع الثالث، وتوفيق لاعبي الصومال في الرميات الثلاثية من خارج القوس، ونجاحهم في تسجيل 19 رمية.
 
سير المباراة
في الربع الأول كانت الأفضلية للمنتخب الصومالي الذي تقدم بفارق ثماني نقاط (26-18)، والربع الثاني كان متكافئًا وانتهى بفارق نقطتين للصومال (42-40)، وفي الربع الثالث كانت النتيجة متعادلة (44-44)، وخرج صانع ألعاب المنتخب الليبي محمد الساعدي لأرتكاب خطأ متعمد.
 
بفضل التصويبات الثلاثية الناجحة، انتهى الربع الثالث وسط صعوبات، بعد أن وصل الفارق إلى خمس نقاط (62-57).

وجاء الربع الرابع أكثر إثارة وتشويق، تقدم الصومال في بدايته (62-57)، قبل التعادل (62-62)، أيضا (68-68)، (71-71)، (75-75).

تقدم بعدها المنتخب الليبي (77-75)، (79-78)، عاد الصومال ليتقدم (81-79)، (86-82)، (89-83) وحافظ الصومال على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بفارق أربع نقاط (92-88).

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