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تشكيل متوازن للأهلي طرابلس أمام بيراميدز في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 13 فبراير 2022, 06:30 مساء
تشكيل متوازن للأهلي طرابلس أمام بيراميدز في «الكونفدرالية»
استعداد الأهلي طرابلس لبراميدز في الملعب. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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دخل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي طرابلس مواجهة بيراميدز بتشكيل متوازن مكون من محمد نشنوش وأحمد التربي ومنصور رزق وعلي معتوق ومحمود عكاشة وأيوب عياد ومحمد الفقية ومحمد الطبال ومحمد المنير ومؤيد جدور وصالح الطاهر.

سبق وكشف التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس قائمة تضم 21 لاعبًا قبل مواجهة فريق بيراميدز المصري، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح دور المجموعات بـ«الكونفدرالية».
 
انطلقت المباراة، وضمت القائمة: في حراسة المرمى، محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع: محمد المنير وجهاد الأشهب وأحمد التربي ومنصور رزق ومحمود عكاشة ومأب شكري وعلي معتوق.
 
في خط الوسط: امحمد مفتاح ومحمد الترهوني ومحمد الفقية وأيوب عياد وأبوعرقوب ومؤيد جدور، وفي الهجوم محمد الطبال ومحمد أبوزريق شرارة وأنيس السلتو وصالح الطاهر ومحمد معتز أبوشينة ومعتز المهدي.

واستبعد المدرب التونسي عبدالله العرفي ونور الدين القليب وأحمد القديري وعبدالله الشريف.

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