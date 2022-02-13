الأهلي طرابلس جاهز لملاقاة بيراميدز في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كشف التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي طرابلس قائمة تضم 21 لاعبًا قبل مواجهة فريق بيراميدز المصري، اليوم الأحد، والمقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح دور المجموعات بـ«الكونفدرالية».



تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت ليبيا، وتضم القائمة: في حراسة المرمى، محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع: محمد المنير وجهاد الأشهب وأحمد التربي ومنصور رزق ومحمود عكاشة ومأب شكري وعلي معتوق.



في خط الوسط: امحمد مفتاح ومحمد الترهوني ومحمد الفقية وأيوب عياد وأبوعرقوب ومؤيد جدور، وفي الهجوم محمد الطبال ومحمد أبوزريق شرارة وأنيس السلتو وصالح الطاهر ومحمد معتز أبوشينة ومعتز المهدي.

واستبعد المدرب التونسي عبدالله العرفي ونور الدين القليب وأحمد القديري وعبدالله الشريف.