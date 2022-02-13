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اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي بطرابلس الكبرى (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 13 فبراير 2022, 04:34 مساء
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي بطرابلس الكبرى (صور)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
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عقد الاتحاد الرياضي النسائي الليبي اجتماعًا موسعًا مع مدراء مكاتب النشاط المدرسي لمناقشة الاستعداد للملتقى الثاني لمعلمات التربية البدنية.
 
وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة ومقرر الاتحاد النسائي ليلى جويبر الأمين وحضره مدراء مكاتب النشاط المدرسي بسوق الجمعة وطرابلس المركز وأبوسليم والقرابولي وجليدة والعزيزية والناصرية وتاجوراء وجنزور وحي الأندلس.

نوقش في الاجتماع آخر الاستعدادات للملتقى الثاني لمعلمات التربية البدنية بطرابلس الكبرى وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة الملتقى خلال أيام  8-9-10 من مارس المقبل بطرابلس.
 
وسيكون اليوم الأول والثاني بقاعة نقابة المعلمين لإلقاء محاضرات في مجال التخصص يلقيها دكاترة متخصصون من كلية التربية البدنية تتخللها فترة راحة مدتها نصف ساعة وتليها حلقة نقاش واليوم الثالث في قاعة 17 فبراير الرياضية سيكون هناك  نشاط مفتوح لكل المعلمات المشاركات في الملتقى، على أن يتم ترشيح 30 معلمة من كل مراقبة كمرحلة أولى.

اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
اجتماع موسع لمدراء مكاتب النشاط المدرسي. (خاص - بوابة الوسط)
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