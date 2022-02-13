ليبيا تواجه الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، بقاعة نادي «النصر» الإماراتي مع ثلاث مباريات في الدور ربع النهائي للبطولة العربية لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع ليبيا ثاني المجموعة الأولى، مع الصومال ثالث المجموعة الثانية.

المباراة الثانية تجمع لبنان متصدر المجموعة الثانية مع الأردن رابع المجموعة الأولى، والجزائر ثاني المجموعة الثانية تتبارى مع الإمارات ثالث المجموعة الأولى.