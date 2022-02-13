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ليبيا تواجه الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 13 فبراير 2022, 03:19 مساء
ليبيا تواجه الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»
منتخب شباب ليبيا في كرة السلة. (إنترنت)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، بقاعة نادي «النصر» الإماراتي مع ثلاث مباريات في الدور ربع النهائي للبطولة العربية لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع ليبيا ثاني المجموعة الأولى، مع الصومال ثالث المجموعة الثانية.

المباراة الثانية تجمع لبنان متصدر المجموعة الثانية مع الأردن رابع المجموعة الأولى، والجزائر ثاني المجموعة الثانية تتبارى مع الإمارات ثالث المجموعة الأولى.

نصف النهائي
ويتجدد الموعد، غدًا الإثنين، مع الدور النصف النهائي، حيث تأهلت تونس مباشرة للدور نصف النهائي، وتتبارى مع الفائز من مباراة الجزائر والإمارات، والفائز من مباراة ليبيا والصومال سيواجه الفائز من مباراة لبنان والإمارات.

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