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قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 03:12 مساء
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»
استديو تحليلي لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (خاص - بوابة الوسط)
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تتواصل مباريات دور الإياب، أو الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتستكمل اليوم الأحد باقي المواجهات.

ويتجدد الموعد في تمام الساعة الثالثة مساءً، على الملعب البلدي بمصراتة بمباراة تجمع قطبي مدينة مصراتة، «السويحلي» ثالث المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، و«الاتحاد المصراتي» رابع المجموعة بـ12 نقطة.

وتنقل قناة «WTV»، مباراة «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، كما تقدم استديو تحليليًّا بقيادة مؤيد اسكندر، مع المحللين علي ارحومة وعادل الخمسي وأسامة الفزاني.
 
وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي «الاتحاد» مع «أبوسليم»، و«الأهلي طرابلس» مع «الشط» لارتباط ناديي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

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