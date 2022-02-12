ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخب ليبيا، أمس الجمعة، فوزًا مستحقًّا على منتخب الأردن في بطولة المنتخبات العربية لكرة السله التي تتواصل بقاعة نادي «النصر» الإماراتي.

وفرض منتخب ليبيا سيطرته على المباراة بأدائه المتميز وروحه القتالية وانضباطه الأكاديمي دفاعًا وهجومًا، ونجاحه في الرميات الثلاثية.

تقدم منتخب ليبيا في الربع الأول بفارق 6 نقاط (25-19) وقلص الأردن الفارق في الربع الثاني إلى نقطتين (35-37)، وعاد التفوق لليبيا الذي أنهى الربع الثالث لصالحه (23-19)، لتتقدم ليبيا (60-54)، وواصل منتخب ليبيا فرض سيطرته في الربع الرابع، وأنهى المباراة لصالحه بفارق 12 نقطة (81-69).



وفي ذات المجموعة فازت تونس على الإمارات، بفارق 40 نقطة (86-46)، وفي المجموعة الثانية فاز لبنان على الجزائر بنتيجة (83-66).

ترتيب المجموعتين

المجموعة الأولى، يتصدرها منتخب تونس، وبالعلامة الكاملة 6 نقاط، من ثلاث مباريات، ويتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، وجاءت ليبيا بالمركز الثاني بـ5 نقاط، وثالثًا الإمارات 4 نقاط، ورابعًا الأردن 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، كانت الصدارة للبنان بـ4 نقاط، وجاءت الجزائر ثانيًا بـ3 نقاط، وثالثًا الصومال بنقطتين.

مباريات الدور ربع النهائي

اليوم السبت، راحه لكل الفرق، وغدًا الأحد، سيكون الموعد مع ثلاث مباريات في الدور ربع النهائي، ليبيا تلتقي الصومال، ولبنان مع الأردن، والجزائر تتبارى مع الإمارات.

قالوا عن منتخب ليبيا

حظي منتخب السلة الليبي بالإشادة والإعجاب، لمستواه المتميز في بطولة منتخبات السلة العربية الـ24، وفي تصريح لرئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة، علي البنزرتي، نشر بصفحة الاتحاد الليبي للسلة قال: «المنتخب الليبي رغم الظروف الصعبة كان مفاجأة سارة للبطولة».

وأضاف: «كرة السلة الليبية ظهرت بقوة»، وأثنى على جهود الاتحاد العام والطاقم الفني، وطالب «بإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب في المشاركات الخارجية لكسب مزيد الثقة والتجانس».

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الأردن. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)