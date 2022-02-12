عاشور لـ«بوابة الوسط»: لابد من التصدي لدخلاء الرياضة وطردهم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المراقب والحكم الدولي السابق أحمد عاشور أنه لن يتوقف عن كشف كل من يتلاعب باللوائح والقوانين، داعيًا الحكام والمراقبين لتطبيق اللائحة وطرد كل من ليست له علاقة بالتواجد في الملعب خلال مباريات الدوري.

وقال عاشور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «أدعو الإعلام الرياضي بقوة لمزيد من فتح ملفات من يسهمون في تأخر كرة القدم، وكشف أي مسؤول يتلاعب باللوائح».

وأضاف أنه يتمنى دورًا أكبر من الجميع لكشف دخلاء الرياضة، الذين أفسدوها حسب قوله، خاصة من يضايقون الحكام والمراقبين ويمارسون الضغوطات عليهم.