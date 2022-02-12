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قائد منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل ساعات من مواجهة «الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 07:02 مساء
قائد منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل ساعات من مواجهة «الأهلي طرابلس»
عبد الله السعيد. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «بيراميدز» والمنتخب المصري، عبد الله السعيد، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، قبل 24 ساعة من مواجهة فريق «الأهلي طرابلس» في «الكونفدرالية».

وقال عبد الله السعيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «في البداية كنت أتمنى أن نعود بكأس أمم أفريقيا كي نسعد كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف: «الحمد لله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية، في الناشئين والشباب، حتى وصلت للمنتخب الأول، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل».

وتابع: «اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول، بعد كل هذه السنوات التي تشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر».

وأوضح السعيد أنه كان قد استقر على القرار قبل البطولة الأفريقية، وكان يتمنى التتويج بها ليكون أفضل ختام لمشواره الدولي.

وأضاف: «لكن الحمد لله على كل حال، في النهاية كل التوفيق لإخوتي اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المهمة المقبلة، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم».

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