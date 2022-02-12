الأهلي طرابلس يلتقي بيراميدز في «الكونفدرالية».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي الأهلي طرابلس في مستهل مشواره الأفريقي بدوري المجموعات في كأس «الكونفدرالية» غدًا الأحد مع فريق بيراميدز المصري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

فريق الأهلي طرابلس استعد لدوري المجموعات من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين لتعزيز صفوفه ويتواجد حاليًا في معسكر خارجي بمصر منذ عشرة أيام وأجرى خلال المعسكر تدريبات صباحية ومسائية وأجرى مباراة ودية وحيده مع فريق سيراميكا كيلوبترا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ويستعد مدرب فريق الأهلي طرابلس الجديد التونسي فتحي الجبال لإعلان قائمة المباراة، بينما سيكون جدول مباريات فريق الأهلي طرابلس في دوري المجموعات على النحو التالي: الأحد 13 فبراير، الأهلي طرابلس يلتقي بيراميدز المصري، والأحد 20 فبراير، يلتقي الصفاقسي التونسي في ملعب شهداء بنينا الساعة التاسعة، والأحد 27 فبراير، يلتقي زاناكو الزمبي في زامبيا، والأحد 13 مارس يلتقي زاناكو في ملعب شهداء بنينا، والأحد 20 مارس يلتقي بيراميدز في ملعب شهداء بنينا، والأحد 3 أبريل، يلتقي نادي الصفاقسي في صفاقس التونسية.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)