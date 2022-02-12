انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0 - 0 الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل «المدينة» و«الخمس» سلبيًّا، ضمن مباريات دور الإياب، أو الأسبوع العاشر، من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ونقلت قناة «WTV»، مباراة المدينة والخمس عبر استديو تحليلي بقيادة مراد دخيل مع المحللين علي ارحومة وعادل الخمسي والرحيم نجم.

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وغدًا الأحد، يقام على ملعب مصراتة ديربي المدينة بين «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، بينما جرى تأجيل مباراتي «الاتحاد» و«أبوسليم»، و«الأهلي طرابلس» و«الشط»، لارتباط ناديي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بدور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية».

مباراة المدينة والخمس. (صورة مثبتة من الفيديو)

مباراة المدينة والخمس. (صورة مثبتة من الفيديو)