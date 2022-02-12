الأهلي المصري أمام الهلال السعودي على برونزية مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، اليوم السبت، مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بين الهلال السعودي والأهلي المصري.

وانتقل الهلال السعودي للعب على لقاء المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي بهدف، بينما انتقل الأهلي المصري للعب المباراة ذاتها بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي 0-2 في نصف النهائي الآخر.

واستعد الأهلي جيدًا لمباراة الهلال السعودي من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات للفريق السعودي، خاصة مباراته ضد تشيلسي، للتعرف على عناصر القوة والضعف في صفوف «الزعيم»، ومعرفة أهم الأوراق في صفوفه.

واستعد الهلال لموقعة الأهلي بشكل جيد في ظل سعيه لتحقيق الميدالية البرونزية معتمدًا على امتلاكه كتيبة من النجوم الكبار والقادرين على صناعة الفارق في أي وقت، ورغبته في تعويض الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، والتمسك بأمل تحقيق ميدالية من خلال مشاركته في النسخة الحالية من مونديال الأندية.