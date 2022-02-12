قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة المدينة والخمس.. والمحلة ضيفا على الأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل مباريات دور الإياب، أو الأسبوع العاشر، من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتستكمل اليوم السبت باقي المواجهات.

ويتجدد الموعد مع مباراتين، فعلى ملعب الجميل يقام لقاء «المدينة» و«الخمس»، وعلى ملعب الزاوية، فريق «المحلة» يحل ضيفًا على «الأولمبي».

وتنقل قناة «WTV»، مباراة المدينة والخمس؛ حيث ينطلق الاستديو في تمام الساعة الثانية والنصف بقيادة مراد دخيل مع المحللين علي ارحومة وعادل الخمسي والرحيم نجم، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة.

وغدًا الأحد، يقام على ملعب مصراتة ديربي المدينة بين «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، بينما جرى تأجيل مباراتي «الاتحاد» و«أبوسليم»، و«الأهلي طرابلس» و«الشط»، لارتباط ناديي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بدور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية».