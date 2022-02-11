إشادة بمستوى المنتخب الوطني في البطولة العربية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد عدد من الإعلاميين بالأداء المبهر والمميز للمنتخب الليبي لكرة السلة، الذي قدم أداءً مميزًا في البطولة العربية لكرة السلة، المقامة حاليًا في الإمارات.

وأقنع مستوى المنتخب الليبي الوسط الرياضي بعد تحقيقه فوزين مهمين على نظيريه الإماراتي ثم الأردني، ما يؤكد قوة «فرسان السلة».

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وقال المعلق الرياضي المتخصص في كرة السلة، علي العبار، إن المنتخب الوطني سيذهب بعيدًا في هذه البطولة، وأن هذا المنتخب وجه رسالة قوية للجميع أن السلة الليبية بألف خير رغم كل الظروف.

وأوضح الصحفي فيصل الأصبيعي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المنتخب الليبي يخطف الأضواء في البطولة وقد سعدنا بهذا الأداء وبالفوز على الإمارات والأردن بفوز مستحق.

وكتب الصحفي محمد بالطة، أن المنتخب الوطني لكرة السلة قدم أداءً مميزًا في هذه البطولة، قائلًا إنه يرسل تحية امتنان وإعجاب لرجال السلة الليبية.