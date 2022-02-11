تعرف على نتائج مباريات «الجمعة» من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت، اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة العاشرة (إياب) بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي (2021-2022).

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التحدي، التعادل السلبي دون أهداف، على نظيره الأخضر، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «شيخ الشهداء» بمدينة البيضاء.

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وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده؛ حيث أصبح فريق الأخضر 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع التحدي رصيده إلى 6 نقاط.

النصر × دارنس

وفي ملعب بنينا، انتهت مباراة النصر وضيفه دارنس بفوز الأول بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5 أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها خالد مجدي هدفين، وعامر التاروغي هدفين، وسالم روما هدفا، وأضاع فريق دارنس عدة فرص في هذه المباراة.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط وأصبح 19 نقطة، ودارنس بقي بنفس رصيده السابق 9 نقاط.