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قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة النصر ودارنس في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 05:36 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة النصر ودارنس في الدوري
«استديو تحليلي» لمباراة النصر ودارنس في الدوري. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة النصر أمام دارنس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعادل الخمسي، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة النصر ودارنس عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة النصر ودارنس عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على أرضية ملعب درنة البلدي.

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