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قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والتحدي في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 02:39 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والتحدي في الدوري
قناة «WTV» تبث مباراة الأخضر والتحدي في الجولة العاشرة من الدوري الليبي الممتاز. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة الأخضر أمام التحدي، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعادل الخمسي، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأخضر والتحدي عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأخضر والتحدي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكان فريق الأخضر تفوق في مباراة الذهاب الأولى بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، بخماسية مقابل هدف وحيد.

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