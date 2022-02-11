دارنس يحل ضيفا على النصر في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الجمعة، على ملعب بنينا ببنغازي، مع مباراة في الأسبوع العاشر للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة بين درانس سابع المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، والنصر ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة.

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وغدا السبت ستقام مباراتان، وسيشهد ملعب الجميل لقاء المدينة والخمس، وعلى ملعب الزاوية فريق المحلة يحل ضيفا على الأولمبي.

والأحد وفي ختام الجولة العاشرة، وسيشهد ملعب مصراته ديربي المدينة، بين السويحلي والاتحاد المصراتي.

وجرى تأجيل مباراتي الاتحاد وأبوسليم، والأهلي طرابلس والشط، لارتباط ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي.