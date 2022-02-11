المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حتى قبل انطلاق مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «47»، لم تتوقف حركة التغييرات والتنقلات بعد أن اجمعت الأندية دون استثناء على التغيير والاستعانة بالمدرب التونسي، وكان أحدث الراحلين المدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قدم استقالته من تدريب فريق «النصر»، بعد أن اختتم فريق «النصر» مرحلة الذهاب في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 جمعها من 9 مباريات، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاث، لتتعاقد الإدارة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة أسامة بوزيد، مع المدرب التونسي شهاب الليلي، بعد أن انسحب الأخير من تدريب فريق «الأولمبي الباجي»، وأعلن نادي «النصر» التعاقد مع المدرب التونسي المخضرم شهاب الليلي، ويمتلك الليلي خبرة واسعة، حيث أشرف على تدريب عدد كبير من الفرق أبرزها «الأفريقي» و«الصفاقسي» و«البنزرتي» و«النجم الساحلي» بتونس، إضافة إلى «الفيصلي» الأردني و«دبي» و«الجزيرة» و«الكوكب» السعودي، ويسعى «النصر» إلى ترتيب أوراقه والتأهل لسداسي بطولة الدوري الليبي، والمنافسة على اللقب الذي حققه العام 2018.

أما على صعيد التغييرات المحلية، فتعاقدت إدارة نادي «أبوسليم» مع المدرب الوطني أكرم الهمالي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للمدرب الوطني رضا عطية الذي قدم استقالته للمرة الثانية خلال أسبوعين، وكان تعاقد دارة نادي «أبوسليم» مع المدرب الوطني رضا عطية؛ جاء أساساً خلفاً للمدرب الوطني عمر المريمي الذي قدم استقالته عقب مباراة «أبوسليم» و«الاتحاد المصراتي» مباشرة، حيث يعد المدرب الوطني رضا عطية من أبرز المدربين الوطنيين، حيث قاد الموسم الماضي فريق «الاتحاد المصراتي»، ووصل به إلى مركز متقدم في المجموعة الثانية، وقد سبق له أن درب فريق «الأهلي طرابلس» عدة مرات، قبل أن يقرر الرحيل عن «أبوسليم» الذي استعد لمرحلة الإياب بتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد من بينهم محمد اشتيوي وعبد الرؤوف الشوشان، وأجرى عدة مباريات ودية من بينها مع فريق «الأمواج الزرقاء»، وفاز عليه بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، كما فاز على فريق «التضامن» بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، كما فاز على فريق «جبل الأصابعة» بنتيجة هدفين مقابل هدف.

للاطلاع على العدد 325 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

العيساوي يتولى مهمة «دارنس»

وتعاقدت إدارة نادي «دارنس» مع المدرب التونسي أنيس العيساوي ليقود الفريق خلال مرحلة الإياب خلفاً للمدرب التونسي زياد التومي الذي استغنت عنه إدارة النادي قبل نهاية مرحلة الإياب بثلاثة أسابيع دون أن يحقق الفريق أي نتائج إيجابية، ويتواجد فريق «دارنس» حالياً في المركز السابع برصيد 9 نقاط، وسبق للمدرب العيساوي أن درب عدة فرق خصوصاً في المنطقة الشرقية.

وتواصلت التغييرات داخل الأجهزة الفنية في أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن طالت مؤخراً ممثلي الكرة الليبية في بطولة «الكونفدرالية» «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، حيث أعلنت إدارة نادي «الاتحاد» استقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي جوزيبي سانينو، ليودع «العميد»، بعد قبول الإدارة استقالته، وتم تكليف المدرب التونسي محمد الكوكي المهمة الفنية، كما سبقه قرار من اللجنة التسييرية بنادي «الأهلي طرابلس» بفسخ عقد المدرب الفرنسي برنارد سيموندي وتكليف المدرب التونسي فتحي الجبال.

ودخلت النسخة الجديدة رقم «47» من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم أجواء تغيير المدربين سريعاً، وشهدت المسابقة حزمة من الإقالات والاستقالات، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق «شباب الجبل» لعدم فوز الفريق بأي مباراة، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى، وباستقالة صالح رحيل، زاد عدد المغادرين من المدربين وهم عبد الحفيظ أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو مدرب فريق «الخمس»، وعمر المريمي مدرب «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل، وأعلن مجلس إدارة نادي «السويحلي»، تعيين التونسي كمال زعيم، مدرباً للفريق بديلاً عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 – 2022.

زيادة عدد المدربين التوانسة

في الوقت نفسه زاد عدد المدربين التوانسة في الدوري الليبي هذا الموسم في المجموعتين الأولى والثانية، بعد الاستغناء عن مدربين أجانب ومحليين وصلوا إلى أكثر من 14 مدرباً، وبعد التغييرات الأخيرة في مقاعد المدربين، تقلص عدد المدربين المحليين، حيث يصل مجموع المدربين 20 بعدد الأندية المشارِكة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وبحصر أسماء الفرق التي استعانت بالمدرسة التونسية هذا الموسم، ففي المجموعة الأولى: «الهلال» طارق ثابت، و«الأخضر» سمير شمام، و«دارنس» زياد التومي قبل استبداله بأنيس العيساوي، و«التعاون» توفيق زعبواب، و«خليج سرت» كريم الزواغي، وفي المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» فتحي جبال، و«أولمبي الزاوية» منير اشبيل بعد لطفي جبارة، و«الاتحاد المصراتي» مراد العقبي، و«السويحلي» كمال زعيم، و«الخمس» جمال خشارم، و«الصداقة» أنيس الباز، أما المدربون الوطنيون، ناصر الحضيري «النصر»، وحمدي بطاو «المدينة»، ورضا عطية «أبوسليم»، ورضوان الديب «المحلة»، والمهدي أبوشاح «شباب الجبل»، وجمال خميس «الشط»، وسالم التاروغي «التحدي» خلفاً للمدرب البوسني إيغور.

للاطلاع على العدد 325 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

المثير أنه بمغادرة المدرب الوطني رضوان الديب مهمته كمدرب لفريق «المحلة» الأول لكرة القدم تكون فرق المجموعة الثانية جميعها قد غيرت مدربيها واستبدلتهم بمدربين آخرين، وتمثل المدرسة التدريبية التونسية الأكثر سيطرة داخل فرق المجموعة الثانية، كما تولى المدرب التونسي منير اشبيل مهمة قيادة فريق «الأولمبي» بديلاً لمواطنه لطفي جبارة، بينما حل التونسي مراد العقبي بديلاً للصربي برانكو لقيادة وتدريب فريق «الاتحاد المصراتي»، فيما يقود فريق «الخمس» المدرب التونسي جمال خشارم بديلاً للمدرب الوطني حمدي بطاو، الذي انتقل لتدريب فريق «المدينة» عقب إقالة المغربي الحسن الغسلي، فيما تسلم المدرب رضا عطية مهمة تدريب «أبوسليم» من زميله عمر المريمي قبل أن يرحل ويسلم المهمة لأكرم الهمالي.