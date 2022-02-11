تعرف على نتائج مباريات الخميس في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز فريق التعاون على فريق الهلال بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أجدابيا، ضمن منافسات الأسبوع العاشر في إياب الدوري الليبي الممتاز.

سجل هدف التعاون أحمد جمال، ليرفع التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة 14، بينما بقي الهلال بنفس رصيده السابق 15 نقطة.

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وفي ملعب بنينا انتهت مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت بفوز الأول برباعية نظيفة، تناول على تسجيلها حامد التلبة ومحمد الجويني وفهدر المسماري وعلي مرعي.

بهذه النتيجة يواصل فريق الأهلي بنغازي تعزيز صدراته بالعلامة الكاملة 30 نقطة من 10 مباريات، أما فريق خليج سرت ما زال مسلسل إهدار النقاط حيث لازال بثلاثة نقاط من عشرة مباريات.