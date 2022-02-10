بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا الدولي»، مواجهة بين فريق الأهلي بنغازي مع ضيفه الهلال، ضمن مباريات الإياب (الجولة العاشرة) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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ويدخل الأهلي بنغازي المباراة وهو متصدر للمجموعة الأولى برصيد 27 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 9 مباريات، بينما يبدأ خليج سرت مرحلة الإياب وهو يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط.

يذكر أن مباراة الذهاب بين خليج سرت والأهلي بنغازي حسمها أبناء مدينة بنغازي بثلاثية نظيفة في ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا.

مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز. (بث مباشر)

مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز. (بث مباشر)

مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز. (الوسط)