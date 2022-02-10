Atwasat

بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 10 فبراير 2022, 05:56 مساء
بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة
رتاج السائح. (الإنترنت)
alwasat radio

عادت لاعبة ألعاب القوي الليبية رتاج السائح، بطلة العرب وأفريقيا والبحر المتوسط في لعبة رمي المطرقة والقرص، إلى التدريبات بعد التوقف نتيجة إجرائها عملية في الظهر الفترة الماضية.

وقالت السائح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنها عادت للتدريبات وتستعد للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي من بينها بطولة أفريقيا شهر يونيو، والبطولة الإسلامية في مدينة كونيا التركية وبطولة العالم في أميركا ودورة الألعاب الإسلامية ودورة الألعاب العربية، إن سمحت الظروف للمشاركة في هذه البطولات.

- بالصور: وزارة الرياضة تكرم بطلة العرب اللاعبة رتاج السائح
- رتاج السايح تتوج بذهبية قرص العرب
- رتاج تتوج ببرونزية الجلة العربية

وأوضحت أن مشاركتها في هذه البطولات من عدمها مرهونة من قبل جهات الاختصاص، التي ستكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن اللاعبة الدولية رتاج سالم السائح يقوم بتدريبها والإشراف عليها والدها المدرب سالم السائح، وقد تحصلت على العديد البطولات المحلية وتحصلت على الميدالية الذهبية في البطولة العربية بتونس 2015 وحطمت الرقم القياسي العربي بتحقيقها 56،53 متر وبطولة أفريقية وبطولة البحر المتوسط 2016.

رتاج السائح. (الإنترنت)
رتاج السائح. (الإنترنت)
رتاج السائح. (الإنترنت)
رتاج السائح. (الإنترنت)
رتاج السائح. (الإنترنت)
رتاج السائح. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية

12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
حدوته ليبية

حدوته ليبية
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
اليوم.. ليبيا تواجه الإمارات في «عربية السلة»
تعرف على مباريات «الخميس» من الدوري الممتاز
تعرف على مباريات «الخميس» من الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
جمال خميس يغادر الشط
جمال خميس يغادر الشط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»...
المزيد
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري......
بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة
بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة...
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج ......
جمال خميس يغادر الشط
جمال خميس يغادر الشط...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط