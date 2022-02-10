بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عادت لاعبة ألعاب القوي الليبية رتاج السائح، بطلة العرب وأفريقيا والبحر المتوسط في لعبة رمي المطرقة والقرص، إلى التدريبات بعد التوقف نتيجة إجرائها عملية في الظهر الفترة الماضية.

وقالت السائح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنها عادت للتدريبات وتستعد للاستحقاقات القارية المقبلة، والتي من بينها بطولة أفريقيا شهر يونيو، والبطولة الإسلامية في مدينة كونيا التركية وبطولة العالم في أميركا ودورة الألعاب الإسلامية ودورة الألعاب العربية، إن سمحت الظروف للمشاركة في هذه البطولات.

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وأوضحت أن مشاركتها في هذه البطولات من عدمها مرهونة من قبل جهات الاختصاص، التي ستكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن اللاعبة الدولية رتاج سالم السائح يقوم بتدريبها والإشراف عليها والدها المدرب سالم السائح، وقد تحصلت على العديد البطولات المحلية وتحصلت على الميدالية الذهبية في البطولة العربية بتونس 2015 وحطمت الرقم القياسي العربي بتحقيقها 56،53 متر وبطولة أفريقية وبطولة البحر المتوسط 2016.

رتاج السائح. (الإنترنت)

رتاج السائح. (الإنترنت)

رتاج السائح. (الإنترنت)