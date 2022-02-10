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قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 05:33 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
«استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري الممتاز. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة الأهلي بنغازي أمام خليج سرت، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعلي أرحومة، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن مباراة الذهاب بين خليج سرت والأهلي بنغازي حسمها أبناء مدينة بنغازي بثلاثية نظيفة في ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا.

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