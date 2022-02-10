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قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 02:31 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
«استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري. (الوسط)
alwasat radio

تبث قناة «WTV» مباراة التعاون والهلال في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، مع ضيوفه في التحليل، أسامة الفزاني، وعلي أرحومة، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة التعاون والهلال عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل مباراة التعاون والهلال عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وقبل هذه المباراة يبدأ الهلال مرحلة الإياب في المركز الرابع وفي رصيده 15 نقطة، بينما يدخل التعاون هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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